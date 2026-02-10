Sky Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sky Gold hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sky Gold 2,52 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77,13 Prozent auf 17,68 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,00 INR sowie einen Umsatz von 17,96 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at