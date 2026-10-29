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29.10.2026 06:31:29
Sky Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sky Gold äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,26 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sky Gold 4,38 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,84 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,91 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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