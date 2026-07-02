Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
02.07.2026 13:58:00
Sky-high funding rates spell danger. Why this technical indicator suggests investors are too bullish
The last time equity financing rates were this high was back in the depths of the global financial crisis in 2008.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!