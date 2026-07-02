Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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02.07.2026 13:58:00

Sky-high funding rates spell danger. Why this technical indicator suggests investors are too bullish

The last time equity financing rates were this high was back in the depths of the global financial crisis in 2008.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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