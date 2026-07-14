Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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14.07.2026 19:12:00

Sky-high returns and earnings expectations could mean the end is near for this stock-market bull run

Never since 1950 have the S&P 500’s price and earnings both been so far above the historical trend at one time, one strategist said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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