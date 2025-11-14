Sky Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sky Industries hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 248,9 Millionen INR gegenüber 226,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at