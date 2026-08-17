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17.08.2026 06:31:29
Sky Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sky Industries hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,74 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sky Industries 1,27 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,41 Prozent auf 191,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 192,3 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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