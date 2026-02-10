|
10.02.2026 06:31:29
Sky Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sky Industries ließ sich am 07.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sky Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,84 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sky Industries einen Umsatz von 203,2 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
