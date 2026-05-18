18.05.2026 06:31:29

Sky Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sky Industries hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,47 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sky Industries im vergangenen Quartal 211,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sky Industries 192,0 Millionen INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 8,43 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sky Industries 7,75 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sky Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 864,13 Millionen INR im Vergleich zu 835,72 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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