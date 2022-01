Sky One HD nun Teil des Premium Angebots

Vodafone und Sky Deutschland bauen Partnerschaft aus – Sky bleibt im KabelnetzSky One HD ist neuer Sender im PayTV-Paket Vodafone Premium auf GigaTVGigaTV Bestandskunden erhalten Sky One HD automatisch freigeschaltetFür GigaTV-Kunden künftig auch auf Abruf: Das Boot und viele weitere preisgekrönte Sky Originals, exklusive Showformate sowie Serien-HighlightsU-612 bekommt einen zweiten Heimathafen: Vodafone Premium. Denn preisgekrönte Sky Originals wie „Das Boot“, die auf Sky One HD „vom Stapel laufen“, sind ab sofort samt Sender auch für GigaTV-Kunden mit dem PayTV-Paket Vodafone Premium verfügbar. Bislang ist Sky One HD exklusiv im Entertainment-Paket des Unterföhringer PayTV-Anbieters enthalten gewesen. Vodafone Bestandskunden mit PayTV-Paket erhalten den Sender automatisch freigeschaltet.Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Dazu zählen internationale Serien-Highlights wie „9-1-1: Lone Star“, „The Good Doctor“ oder „S.W.A.T.“ Zudem feiern preisgekrönte Sky Originals wie „Das Boot“, „Babylon Berlin“ oder „Der Pass“ dort Premiere. Populäre eigenproduzierte Unterhaltungsformate wie „Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette“ oder die in Kürze ausgestrahlte Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ aus dem Sky-Portfolio runden das vielfältige und hochklassige Angebot an Serien, Filmen und Unterhaltungsformaten ab. Zudem sollen GigaTV Kunden künftig auch komplette Serienstaffeln von Inhalten, die auf Sky One HD laufen, auf Abruf erhalten. Wann das VoD-Angebot auf GigaTV verfügbar ist, wird in Kürze bekanntgegeben. Ein weiterer Bestandteil der neuen Vereinbarung: Das umfangreiche Sky-Angebot ist auch weiterhin über das Kabel-Glasfasernetz von Vodafone zu empfangen. Außerdem haben sich beide Unternehmen im Rahmen der Kooperation auf gemeinsame Marketing-Aktivitäten und den Ausbau individueller Angebote für die Kunden verständigt.Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone: „Mit Sky One HD binden wir den Flaggschiff-Sender von Sky in unser eigenes PayTV-Angebot ein. Mit den Serien, Filmen, Dokumentationen und den Sky Originals der Sky Studios werten wir unser Unterhaltungsangebot massiv auf. Unsere TV-Kunden erhalten ohne Aufpreis Zugang zu hochattraktiven Produktionen und den besten Inhalten von Sky.“Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution in Deutschland und Italien bei Sky Deutschland: „Durch die Vereinbarung mit Vodafone machen wir das großartige Entertainment-Angebot von Sky One auch für GigaTV Kunden mit dem Pay-TV Paket Vodafone Premium zugänglich. Ich bin davon überzeugt, dass die Kunden den Content lieben werden. Die Sendermarke Sky One ist gespickt mit Entertainment-Highlights wie die preisgekrönte Serie Das Boot und ein echtes Aushängeschild unseres Content-Portfolios.“ GigaTV inklusive Vodafone Premium ab 14,99 EuroSky One ist in HD-Qualität ab sofort für alle Vodafone Kunden verfügbar, die das PayTV-Paket Vodafone Premium gebucht haben. Dieses ist im Tarif „GigaTV inklusive Vodafone Premium“ im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit in den ersten sechs Monaten schon ab monatlich 14,99 Euro erhältlich. Danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Optional kann das Paket für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden. Vodafone Premium umfasst 21 zusätzliche HD-Sender ohne Werbeunterbrechung und beinhaltet eine genreübergreifende TV-Vielfalt für jeden Geschmack mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events.MEHR ZUM THEMA‚Sky 5G Multiview App‘‚Sky 5G Multiview App‘: Vodafone & Sky bringen Live-Features auf Smartphones von Stadion-Besuchern5G-Innovation in DüsseldorfDeutschlands erste 5G-LitfaßsäuleZur IAA MobilityVodafone startet 5G-Projekte für die Autos von morgenDas erste 5G-Auto ist daBMW Group & Vodafone bringen 5G und Personal eSIM-Vernetzung ins Auto5G-Standalone für Standort WeissachVodafone & Porsche: Echtzeit-Mobilfunk für die Fahrzeug-Projekte der ZukunftVodafone & REWE DigitalNach erfolgreichen Testfahrten: Selbstfahrender Kiosk startet den Live-BetriebTestphase für autonomes Fahren startetDieser selbstfahrende Kiosk bringt uns bald Getränke & Snacks5G fürs FernsehenDie ersten TV-Interviews im Echtzeit-NetzMachbarkeitsstudie zur Sicherheit im StraßenverkehrHERE, Vodafone und Porsche arbeiten an einem Echtzeit-WarnsystemNetzausbauVodafone Deutschland setzt im 5G-Kernnetz auf EricssonDer Beitrag Sky One HD nun Teil des Premium Angebots erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.