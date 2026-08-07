SKY Perfect JSAT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SKY Perfect JSAT präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,6 Millionen USD – ein Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SKY Perfect JSAT 206,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at