SKY Perfect JSAT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SKY Perfect JSAT hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,54 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 33,50 Milliarden JPY gegenüber 31,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at