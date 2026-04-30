30.04.2026 06:31:29

SKY Perfect JSAT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SKY Perfect JSAT hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,59 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat SKY Perfect JSAT 34,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 82,25 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 67,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,12 Prozent auf 127,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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