SKY Perfect JSAT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SKY Perfect JSAT hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SKY Perfect JSAT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

SKY Perfect JSAT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at