SKY Perfect JSAT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SKY Perfect JSAT lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 29,02 JPY gegenüber 19,41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SKY Perfect JSAT mit einem Umsatz von insgesamt 33,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at