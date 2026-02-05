|
SKY Perfect JSAT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SKY Perfect JSAT hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 30,84 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
