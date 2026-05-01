SKY Perfect JSAT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SKY Perfect JSAT lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 218,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SKY Perfect JSAT 209,1 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahr 0,880 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 846,65 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 811,55 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at