SKY Perfect JSAT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SKY Perfect JSAT hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SKY Perfect JSAT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 210,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 204,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at