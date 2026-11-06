SKY Perfect JSAT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SKY Perfect JSAT hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 210,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SKY Perfect JSAT 210,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at