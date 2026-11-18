Sky Quarry hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 97,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at