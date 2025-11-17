Sky Quarry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sky Quarry hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,3 Millionen USD, gegenüber 4,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 72,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at