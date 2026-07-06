Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Deal abgeschlossen
|
06.07.2026 10:21:00
Sky rüstet gegen Netflix auf: Milliardenübernahme von ITV-Sparte fix - Aktien im Fokus
Entstehen soll der Mitteilung von Sky zufolge ein führender britischer Streaminganbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten. Der Deal umfasst den Streaming-Dienst ITVX und die frei empfangbaren Sender von ITV, nicht aber etwa die Produktionssparte. Die Nachrichtenredaktionen der beiden Sender sollen eigenständig bleiben. Sky hat sich demnach zudem zu einem fünfjährigen Liefervertrag im Wert von 2,1 Milliarden Pfund verpflichtet.
Die Vereinbarung braucht laut Sky noch die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. ITV ist Großbritanniens größter kommerzieller Fernsehsender, hat jedoch als Public Service Broadcaster einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Fernsehsender sollen frei empfangbar und ITVX weiterhin kostenlos angeboten werden, heißt es. Die Aktie von ITV legte am Montag um gut ein Prozent zu.
An der London Stock Exchange gewinnt die ITV-Aktie zeitweise 1,22 Prozent auf 0,8275 GBP. Netflix-Anteilsscheine zeigen sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil unbeeindruckt und notieren bei 77,59 US-Dollar (-0,08%).
/pba/DP/mis
LONDON (dpa-AFX)
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