Sky sucht 'händeringend' Sport-Reporterinnen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Sender Sky möchte bei seinen Sport-Übertragungen gerne mehr Reporterinnen einsetzen. "Wir haben schon tolle Moderatorinnen, aber wir suchen händeringend nach Kommentatorinnen", sagte Sportchef Charly Classen der dpa. "Claudia Neumann ist ein tolles Vorbild", betonte Classen und lobte die ZDF-Reporterin.

Neumann ist neben ARD-Sportkommentatorin Stephanie Baczyk eine der wenigen Frauen, die bei deutschen Sendern Fußballspiele kommentieren. "Wir wissen, dass Kommentatorinnen in der Kritik stehen, aber wir würden ihnen den Rücken stärken", sagte Sky-Sportchef Classen. "Und wir wünschen uns auch mehr Frauen hinter der Kamera."

Sky soll nach Angaben seines Sportchefs auch seine Inhalte weiblicher gestalten. "Was wir sehen, ist ein steigendes Interesse am Frauen-Sport", erklärte Classen: "Auch die Quoten steigen." Er gab zu: "Wir haben uns bisher auch nicht immer so intensiv darum gekümmert, wie wir es hätten tun können."/mrs/DP/zb