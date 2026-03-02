02.03.2026 06:31:29

Skycam Defence Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Skycam Defence Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Skycam Defence Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Skycam Defence Technology A im vergangenen Quartal 48,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 211,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skycam Defence Technology A 15,7 Millionen CNY umsetzen können.

Skycam Defence Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,580 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,370 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Skycam Defence Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 123,67 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skycam Defence Technology A 89,34 Millionen CNY umsetzen können.

