26.11.2025 06:31:28
Skycap Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Skycap Investment hat am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Skycap Investment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
