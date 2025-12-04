Patriot National Aktie
WKN DE: A14QZC / ISIN: US70338T1025
|
04.12.2025 14:54:37
Skycorp Solar Group To Buy Back Up To $2 Mln Of Stock; Stock Up In Pre-market
(RTTNews) - Skycorp Solar Group Ltd (PN), a solar PV product provider, Thursday announced that it is approved to buy back up to $2 million of its common stock.
In pre-market, Skycorp shares were up by 3 percent.
As per the company, the purpose of this share repurchase program is to enhance its earnings per share and optimize the company's capital structure.
Till date, the company has repurchased an aggregate of 60,000 shares for a total consideration of US$51,972. The buyback program is funded by its own resources.
In pre-market activity, PN shares were trading at $0.84, up 3.04% on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
