Skydance Media LLC Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Skydance Media LLC Registered B präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,73 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,70 Milliarden USD.

