SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|
09.11.2026 21:23:22
Skydance replaces James Gunn and Peter Safran as DC Studios chiefs following Warner Bros. takeover
In another major shake-up for the DC Studios, Skydance is replacing Hollywood director James Gunn and producer Peter Safran with a former Marvel executive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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