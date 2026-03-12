|
Skye Bioscience veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Skye Bioscience hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Skye Bioscience -0,240 USD je Aktie generiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,410 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Skye Bioscience -0,730 USD je Aktie generiert.
