Skye Bioscience zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Skye Bioscience präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skye Bioscience ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at