SKYLARK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SKYLARK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 20,48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SKYLARK 15,47 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat SKYLARK im vergangenen Quartal 121,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SKYLARK 109,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 20,47 JPY je Aktie sowie einen Umsatz 121,19 Milliarden JPY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at