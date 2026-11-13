SKYLARK legte Quartalsergebnis vor

SKYLARK veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 25,49 JPY gegenüber 25,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SKYLARK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 118,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at