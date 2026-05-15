SKYLARK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SKYLARK lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,29 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,26 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at