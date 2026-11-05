Skyline: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Skyline ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Skyline die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Skyline im vergangenen Quartal 727,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skyline 684,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at