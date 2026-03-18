Skyline International Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Skyline International Development hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,27 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skyline International Development ein Ergebnis je Aktie von -0,950 ILS vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Skyline International Development 49,6 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 67,2 Millionen ILS umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -11,480 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skyline International Development ein EPS von -8,160 ILS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 38,49 Prozent auf 328,00 Millionen ILS. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 201,76 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at