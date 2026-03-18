18.03.2026 06:31:28

Skyline International Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Skyline International Development hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,27 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skyline International Development ein Ergebnis je Aktie von -0,950 ILS vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Skyline International Development 49,6 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 67,2 Millionen ILS umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -11,480 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skyline International Development ein EPS von -8,160 ILS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 38,49 Prozent auf 328,00 Millionen ILS. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 201,76 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen