Skyline International Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Skyline International Development hat am 31.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,64 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Skyline International Development -1,260 ILS je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 39,3 Millionen ILS, gegenüber 42,5 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at