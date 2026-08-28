Skyline International Development präsentierte Quartalsergebnisse

Skyline International Development präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,33 ILS. Im Vorjahresquartal hatten -2,770 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 53,5 Millionen ILS gegenüber 49,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at