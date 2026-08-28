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28.08.2026 06:31:29
Skyline International Development präsentierte Quartalsergebnisse
Skyline International Development präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,33 ILS. Im Vorjahresquartal hatten -2,770 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 53,5 Millionen ILS gegenüber 49,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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