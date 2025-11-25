Skyline International Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Skyline International Development hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,08 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skyline International Development ein EPS von -5,090 ILS in den Büchern gestanden.

Skyline International Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,9 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at