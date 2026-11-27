Skyline International Development äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 ILS. Im Vorjahresquartal hatten -4,080 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,60 Prozent auf 52,9 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,9 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at