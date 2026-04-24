Skyline Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Skyline Investment hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 99,36 Prozent zurück. Hier wurden 0,0 Millionen PLN gegenüber 1,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at