24.04.2026 06:31:29

Skyline Millars: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skyline Millars hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Skyline Millars vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 97,05 Prozent auf 0,7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,260 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Skyline Millars -0,060 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,36 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 22,02 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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