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31.07.2026 06:31:29
Skyline Millars stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Skyline Millars hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skyline Millars ein Ergebnis je Aktie von -0,090 INR vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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