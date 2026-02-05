Skyline Millars vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Skyline Millars hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skyline Millars ein EPS von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,5 Millionen INR – ein Plus von 719,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skyline Millars 0,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at