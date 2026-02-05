Skyline präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Skyline stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Skyline 656,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 644,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at