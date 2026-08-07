Skyline: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Skyline hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 USD, nach 1,13 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 701,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 710,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at