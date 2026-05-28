Skyline vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Skyline hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,62 Prozent auf 621,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 593,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,66 USD. Im Vorjahr hatte Skyline 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,77 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,65 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at