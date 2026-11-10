Skymark Airlines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Skymark Airlines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 53,95 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at