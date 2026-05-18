Skymark Airlines öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Skymark Airlines hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,23 JPY gegenüber -8,930 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 27,55 Milliarden JPY gegenüber 27,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 27,21 JPY gegenüber 36,14 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 110,44 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 108,89 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at