Skymark Airlines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Skymark Airlines gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 43,76 JPY gegenüber -46,060 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Skymark Airlines im vergangenen Quartal 25,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skymark Airlines 23,58 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at