09.02.2026 06:31:29
Skymark Airlines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Skymark Airlines präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 55,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Skymark Airlines im vergangenen Quartal 28,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skymark Airlines 27,25 Milliarden JPY umsetzen können.
