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05.06.2026 13:36:00
Skynet-Szenario: Anthropic warnt vor KI, die sich selbst entwickelt
Die KI-Schmiede Anthropic warnt vor einer „rekursiven Selbstoptimierung“ von KI-Modellen und fordert eine globale Verlangsamung der Entwicklung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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